Лавров рассчитывает на позитивную стабильность и предсказуемость отношений РФ и США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на укрепление российско-американских отношений с учетом предопределенных историей, географией и "реалиями на земле" национальных интересов.

"Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле", - говорится в поздравительной телеграмме Лаврова по случаю Дня независимости США, направленной в адрес госсекретаря Марко Рубио. Текст телеграммы размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США - Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты", - говорится в послании.

Глава МИД России пожелал американскому народу "следовать дорогой мира и общего процветания, чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью".