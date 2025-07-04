Источник сообщил об очередном санитарном обмене ранеными между РФ и Украиной

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил "Интерфаксу" российский источник.

16 июня помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил, что стороны наладили санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Эти обмены носят бессрочный характер.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

Ранее в пятницу стало известно о том, что Россия и Украина провели очередной паритетный обмен пленными.