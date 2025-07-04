Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия и Украина в пятницу в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, провели еще один раунд обмена военнопленными, сообщили в Минобороны РФ.

"4 июля в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заявили в ведомстве.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

9, 10, 12, 14, 19 и 26 июня Минобороны РФ сообщало об обмене с Украиной группами пленных.

16 июня помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил, что стороны наладили срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Он также рассказал, что по состоянию на 16 июня украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, а с той стороны получено 78 тел российских военных.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что Россия готова передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.