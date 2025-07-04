На Чукотке проведут эксперимент по использованию беспилотных самосвалов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство планирует установить на Чукотке трехлетний экспериментальный правовой режим по использованию беспилотных карьерных транспортных средств, сообщается на портале проектов нормативных актов.

Эксперимент предлагается проводить на территории месторождения медно-порфировых руд Песчанка (расположено в пределах Баимской площади, которая принадлежит ГДК "Баимская").

Предполагается, что в течение первого года на беспилотную автотехнику будет приходиться 10% от общего объема грузоперевозок, на третий год эксперимента этот показатель достигнет 70%. На старте проекта процент соблюдения безопасной дистанции и точность следования маршруту запланирован на уровне не менее 97%, к концу эксперимента - не менее 99%.

"Принятие соответствующего постановления правительства Российской Федерации позволит апробировать рассматриваемую цифровую инновацию", - говорится в проекте постановления.

Документ разработало Минэкономразвития.

Предлагаемая дата начала эксперимента не названа.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию объектов первой очереди Баимского ГОКа запланирован в 2029 году (с мощностью переработки 35 млн тонн руды в год), объектов второй очереди - в 2030 году (70 млн тонн руды в год). Реализация проекта должна увеличить добычу меди в России на 25%, золота - на 4%.

Горнодобывающая компания (ГДК) "Баимская" была приобретена казахстанской KAZ Minerals у Aristus Holdings Романа Абрамовича и Александра Абрамова в 2018 году. Сумма сделки составила $900 млн денежными средствами и акциями. В июле 2023 года ГДК "Баимская" была куплена компанией Trianon Limited, принадлежащей основным акционерам KAZ Minerals Владимиру Киму и Олегу Новачуку. После завершения этой сделки KAZ Minerals больше не осуществляет деятельность в России.

Капвложения в проект освоения Баимской площади ранее оценивались в сумму около $8,5 млрд.