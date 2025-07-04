Минсельхоз в 2026 году запустить проект создания сельских минипекарен

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует реализовать проект по развитию сети минипекарен в сельской местности, сообщила глава ведомства Оксана Лут на форуме малого бизнеса, который прошел в рамках Всероссийского дня поля.

"Мы хотим попробовать в наших сельских территориях - это касается не городов, это касается именно сельских территорий - сделать направление минипекарен", - сказала она.

По ее словам, их бизнес-модель предусматривает закупку замороженного хлеба у крупного предприятия и затем выпечку "под конкретного потребителя". "Возможно, делать по своим рецептам, но свое тесто будет неэффективно, потому что все работают над затратами, - сказала она. - Если посмотреть по статистике, то увеличивается доля хлеба с длительными сроками хранения. То есть фактически это условно замороженный хлеб, либо тот хлеб, который надо потом довыпечь".

Лут сообщила, что проект планируется запустить со следующего года. "Договорились тоже с Минэком, как они свои меры поддержки синхронизируют с нашими мерами. Должен туда подключиться банк МСП (АО "МСП банк" - ИФ) с точки зрения финансирования таких проектов, - сказала министр. - Поэтому, если тема пойдёт, это будет очень хорошо. Нам кажется, что это, конечно, стабилизирует цены на хлеб, и в целом это даст новое дыхание хлебопекарной промышленности, позволит людям иметь хороший качественный хлеб на своем столе".

"Хлеб должен стоить разумных денег для человека, он не должен быть дорогим, потому что это базовый продукт", - заключила министр.