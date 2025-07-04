Аэропорт Тамбова временно закрыт в целях безопасности
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения работы введены в аэропорту Тамбова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в пятницу.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова", - говорится в сообщении.
Также ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнего Новгорода.
Утром 4 июля аналогичные меры были приняты в аэропортах Самары, Ярославля и Казани.