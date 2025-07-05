Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Ульяновска временно не отправляет и не принимает воздушные суда для обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновск", - сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее ограничения также были введены в аэропорту Саратова, Санкт-Петербурга (Пулково), Тамбова.