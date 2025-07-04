В петербургском аэропорту Пулково временно введены ограничения на прием и выпуск рейсов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации в пятницу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково", - сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее в пятницу сообщалось о введении ограничений в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода.