В аэропорту Пулково снова введены ограничения в целях безопасности

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Введены временные ограничения на работу аэропорта Пулково, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в субботу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о двух сбитых беспилотниках над территорией региона.