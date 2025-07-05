Над Тосненским районом Ленинградской области сбит беспилотник, пострадавших нет

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области над Тосненским районом сбит беспилотник.

"Над Тосненским районом силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Дрозденко сообщал, что отражается атака дронов в Ленинградской области, беспилотник был уничтожен в Гатчинском округе.

Также в пятницу в Росавиации сообщали о введении ограничений в петербургском аэропорте Пулково.