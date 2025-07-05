Жилые дома повреждены в результате атаки беспилотников в Саратовской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что после атаки дронов повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее сообщалось об отражении атаки дронов в Ленинградской области, беспилотники были сбиты в Гатчинском округе и Тосненском районе.