Аэропорты Ижевска и Саратова возобновили работу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Ижевска и Саратова возобновили прием и отправку рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в субботу.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что после атаки беспилотников повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове. Предварительно, пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, над российскими регионами с 23:00 по Москве 4 июля до 07:00 5 июля сбили 94 украинских БПЛА.