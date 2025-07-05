Пострадавшим от атаки БПЛА в Энгельсе окажут помощь из резервного фонда региона

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Энгельсе жителям домов и владельцам автомобилей, пострадавшим в результате атаки БПЛА утром в субботу, окажут помощь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"На данный момент администрацией района установлено, что были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более десятка автомобилей. Специалисты продолжают оценивать ущерб", - написал он.

"Механизм оказания помощи гражданам в Энгельсском районе проработан, - уточнил Бусаргин. - Из резервного фонда региона выделим необходимые для этого средства".

По словам главы региона, угрозы для населения нет, устранить повреждения в квартирах планируется в ближайшее время.

Главе района Максиму Леонову поручено организовать работу горячей линии.

По данным Минобороны РФ, в ночь на субботу над Саратовской областью нейтрализованы девять дронов.

Ранее Бусаргин сообщил, что после атаки беспилотников повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове.