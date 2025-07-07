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Задержаны четверо россиян, совершавшие диверсии по заданию мошенников

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Челябинской, Ивановской и Тульской областях четырех россиян, которые, действуя по заданию телефонных мошенников, собирали информацию для украинских спецслужб и совершали диверсии.

Задержанными оказались граждане РФ 1992, 2001 и 2004 г.р. По заданиям украинских спецслужб они осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередач.

В ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые "безопасные счета" денежные средства, от 250 тыс. до 1,5 млн рублей, после чего с ними в мессенджерах связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ, склонили к совершению преступлений.

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - заявили в ФСБ.

ВСУ ФСБ
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