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Более 20 рейсов задержано или отменено в калининградском "Храброво"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Несколько рейсов в понедельник задерживаются на прилет и вылет из калининградского аэропорта "Храброво", еще ряд рейсов отменен.

Согласно данным онлайн-табло, всего на 10:30 местного времени (11:30 мск) задерживаются 18 рейсов. В основном речь о рейсах в/из Москвы и Санкт-Петербурга. Также задерживаются рейсы на маршрутах в Иваново, Пермь и Казань.

Еще 4 рейса отменены. Это рейсы в Москву ("Шереметьево") и Санкт-Петербург.

Пассажиропоток АО "Аэропорт "Храброво" по итогам 2024 года вырос на 11,9% относительно показателя предыдущего года - до 4 млн 814,4 тыс. человек. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт".

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Храброво Калининград Москва Пермь Санкт-Петербург Казань
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