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Туроператоры не фиксируют оживления спроса на путешествия в Израиль

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что посольство России в Израиле сообщило об отсутствии опасности для поездок россиян в Израиль, спрос на направление не оживился, а Минэкономразвития не отменило ограничения на продажу туров в страну, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Российское посольство в Израиле рекомендовало гражданам РФ соблюдать меры предосторожности, однако серьезных препятствий для посещения страны сейчас нет. Авиакомпания Red Wings планирует с конца июля возобновить регулярные полеты в Эйлат. Однако регулятор отрасли - Минэкономразвития - пока не отменил рекомендации туроператорам не продавать туры в эту страну", - пояснили в объединении.

Как отметил вице-президент РСТ Георгий Мохов, рекомендации посольства не означают, что туроператоры могут возобновлять продажи туров в Израиль.

"Ограничения должны быть сняты регулятором, сообщения посольства недостаточно", - уточнил он.

По данным РСТ, спрос на направлении сейчас нулевой: туроператоры и туристы следят за развитием ситуации.

"А она остается неопределенной, несмотря на режим прекращения огня. Перемирие есть, а мир в регионе пока не наступил. Эксперты не исключают возобновления военных действий", - считают в объединении.

В конце июня Росавиация сняла временные ограничения на выполнение рейсов в Израиль. В начале июля Red Wings возобновил регулярные рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга и Кавминвод. С 31 июля Red Wings планирует возобновить прямой регулярный рейс из Москвы в Эйлат.

Израиль РСТ Red Wings
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