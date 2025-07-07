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Прокуроры проверят обоснованность цен на такси при перебоях в работе интернета

Прокуроры проверят обоснованность цен на такси при перебоях в работе интернета
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи.

"От граждан поступают многочисленные обращения о взвинчивании стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета", - сообщили в понедельник в федеральном надзорном ведомстве.

В связи с этим генпрокурор РФ поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков.

"Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг", - отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что по итогам проверки "будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан".

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
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