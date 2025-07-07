Правительство предложило повысить госпошлины за услуги в сфере транспорта

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 960712-8 о повышении с 1 сентября 2025 года пошлин за государственную регистрацию транспортных средств, водительские удостоверения, техосмотр и другие действия с транспортом, что, по расчетам, даст бюджету дополнительно 28 млрд рублей в год.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, необходимо усилить контроль и актуализировать тарифы, не менявшиеся с 2014 года.

Законопроект предусматривает двукратное повышение государственной пошлины за выдачу национального водительского удостоверения. Сумма за пластиковую карту увеличивается с 2 тысяч до 4 тысяч рублей, а за удостоверение нового поколения - с 3 тысяч до 6 тысяч рублей. Изменения касаются как первичной выдачи, так и случаев замены или восстановления документа.

Пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, вырастет с 2 тысяч до 3 тысяч рублей, за бумажное свидетельство о регистрации ТС тариф вырастет с 500 рублей до 1 500 рублей, за пластиковое свидетельство - с 1 500 до 4 500 рублей.

Транзитные номера на автомобили и прицепы подорожают с 1 600 до 2 500 рублей.

Также предусмотрено повышение пошлин за действия, связанные с техническими характеристиками транспортных средств. За выдачу международного водительского удостоверения пошлина увеличивается с 1 600 до 3 200 рублей. За оформление свидетельства о соответствии конструкции автомобиля требованиям безопасности - с 1 500 до 4 500 рублей, а за разрешение на внесение изменений в конструкцию - с 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов подорожает с 1 500 до 2 250 рублей, продление его срока - с 1 тысячи до 1 500 рублей.

Предлагается ввести пошлину в размере 15 тысяч рублей за выдачу заключения о том, что учебная база автошколы соответствует установленным требованиям.

В законопроекте предлагается взимать пошлину 500 рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты транспортного средства. Сейчас это делается бесплатно.

"Введение государственной пошлины за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств не повлияет на стоимость грузовых перевозок, поскольку будет взиматься однократно при прохождении технического осмотра, а не на постоянной основе, как, к примеру, при проезде по платным магистралям или оплату через систему "Платон", - говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, объем ожидаемых дополнительных доходов в федеральный бюджет по линии Госавтоинспекции предположительно составит 28,252 млрд рублей.

Также увеличиваются пошлины в сфере миграционного учета и за выдачу заключений МВД о соответствии оружия криминалистическим требованиям. По оценке МВД, дополнительные доходы федерального бюджета с 1 июля 2025 года составят 22,6 млрд рублей, с 1 января 2026 года ежегодное увеличение доходной части федерального бюджета составит 45,2 млрд рублей.