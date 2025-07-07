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Бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов арестован по делу о взятке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Бывший первый замдиректора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован по делу о злоупотреблении полномочиями и взятках, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко журналистам в понедельник.

Военное следствие возбудило в отношении Стригунова уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере).

"По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" заключен многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова. В 2014 году Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным должностным лицам организовать его строительство", - сказала представитель СК.

Она добавила, что условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере, в сумме свыше 2 млрд рублей.

"Кроме того, в 2012-2014 годах. Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 млн рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ", - заявила Петренко.

Ранее об уголовном деле Стригунова сообщила Росгвардия. Дело возбудили после внутриведомственной проверки.

Из Росгвардии Стригунов был уволен в 2023 году.

Росгвардия Москва Виктор Стригунов СКР
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