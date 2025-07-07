Лавров в Рио-де-Жанейро ведет переговоры с лидером Боливии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе "на полях" саммита БРИКС.

Перед началом встречи они обменялись краткими приветствиями. Встреча продолжилась в закрытом от прессы режиме.

Саммит БРИКС проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию.

БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.