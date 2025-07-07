Главы МИД России и Турции подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую координацию

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом международную ситуацию, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую координацию в целях содействия политическому урегулированию существующих конфликтов, сообщили на Смоленской площади.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей международной ситуации. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических ведомств в целях содействия снижению напряженности в регионе и политическому урегулированию существующих конфликтов", - говорится в сообщении МИД о встрече, состоявшейся "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Лавров и Фидан обсудили также "ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации стратегических проектов в сфере энергетики". "Проанализированы перспективы расширения взаимодействия в контексте итогов 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - отмечает МИД.

Кроме того, глава МИД встретился в Рио-де-Жанейро с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым. В частности, был рассмотрен процесс взаимного расширения дипломатического присутствия и подготовки предстоящего в ноябре в Санкт-Петербурге совместного заседания коллегий МИД двух стран, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров и Рыженков "подтвердили последовательный настрой на плотную координацию и взаимную поддержку на международной арене, в том числе укрепление взаимодействия в рамках БРИКС и интеграционных объединений с участием России и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.