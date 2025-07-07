В период ЕГЭ число вредоносных для школьников ресурсов выросло на 30%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Количество вредоносных ресурсов, направленных на российских школьников, в период сдачи Единого государственного экзамена увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом, сообщили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на данные группы компаний "Солар".

"Группа компаний "Солар" выявила, что в период кампании по сдаче ЕГЭ в российских школах число вредоносных ресурсов, направленных на школьников, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.

Данные собраны по итогам фильтрации входящего и исходящего трафика в рамках единой сети передачи данных (ЕСПД), развернутой во всех российских школах, колледжах, техникумах и лицеях.

Так, с 23 мая по 23 июня с помощью блокировки был предотвращен доступ к 1,6 млрд вредоносных веб-ресурсов в образовательных учреждениях во всех восьми федеральных округах.

Согласно анализу запросов Wi-Fi в школах и устройств учеников, у детей набирают популярность VPN-сервисы и анонимные прокси, которые становятся "воротами" для установки вредоносного ПО и кражи персональных данных, сообщили в министерстве.

Для их продвижения хакеры используют персонализированные рекламные сообщения, сгенерированные с помощью ИИ, а также методы "отравления" поисковой выдачи и мошеннические рекламные сообщения.

"Статистика роста числа вредоносных ресурсов в период ЕГЭ 2025 года вызывает серьезную озабоченность и показывает, что образовательные организации стали одной из ключевых мишеней для киберпреступников, активность которых очевидно коррелируется с графиками проведения мероприятий в сфере образования", - прокомментировал директор Центра информационно-телекоммуникационных технологий и защиты информации Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Олег Денисенко.