Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте (18-49 лет) составляет 34 млн, к 2046 году их количество будет составлять около 27 млн человек; количество женщин в самом активном репродуктивном возрасте в следующем году будет самым низким и составит 7,18 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Когда мы формировали первую концепцию демографической политики, количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, составляло у нас чуть больше 39 млн. Сейчас это 34 млн, и к 2046 году это будет чуть больше 27 млн человек. То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения. И должна сказать, что в этот период мы будем наблюдать, наверное, самую активную группу населения 20-29 лет, которая к следующему году будет самой низкой, это 7,18 млн человек, и она возрастет только к 2038 году, до 9,28 млн. Вот с этими вызовами мы с вами живем", - сказала Голикова на встрече с депутатами партии КПРФ.

Она отметила, что "мы с вами, как страна, переживали два по сути демографических вызова, и как часто их называют, две демографических волны", которые были связаны с Великой Отечественной войной и с 1990-ми годами, "в результате чего количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, это 18-49 лет, неуклонно сокращалось".

