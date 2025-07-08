Ответчики попросили суд рассмотреть иск о доле Струкова в ЮГК в закрытом режиме

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Советский суд Челябинска начал предварительное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) Константина Струкова в обществе и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Представители ответчиков заявили ходатайство о рассмотрении иска в закрытом судебном заседании иска.

На входе в зал находятся пять сотрудников ФССП в камуфляжной форме и масках. Для заседания выбран самый большой зал в здании райсуда. От истца в заседании участвуют четыре представителя. Сам Струков не присутствует.

Заседание началось чуть позже намеченного времени из-за большого количества журналистов.

Генпрокуратура 2 июля подала в Советский суд иск об обращении в доход государства доли Струкова в "Южуралзолоте" (это 67,85%), его 100%-й доли в УК "ЮГК", а также долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях "Хоум", "Уралвент", "Арбат-Сити", "Агрокомплекс "Экомодуль", "Сады Предгорья", "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод". Всего ответчиками по делу выступают 8 физических лиц.

Суд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры по этому иску, их суть не уточнялась. Позднее приставы открыли в отношении Струкова исполнительное производство с мерой "арест".

4 июля Струков сообщал "Интерфаксу", что не планирует уезжать из России. "Коммерсантъ" сообщил, что вечером 5 июля Струков пытался вылететь в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier, но Росавиация запретила взлет судна из-за его ареста судебными приставами. По данным газеты, на борту у бизнесмена приставы изъяли заграничный паспорт, аннулированный к моменту вылета миграционной службой МВД. Позднее представитель ЮГК опроверг информацию о попытке Струкова покинуть страну. В частности, в ЮГК заявили, что Струков в субботу 5 июля весь день находился в офисе ЮГК в Москве.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).

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