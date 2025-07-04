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Основной владелец "Южуралзолота" Константин Струков заявил, что не уезжал из РФ

Основной владелец "Южуралзолота" Константин Струков заявил, что не уезжал из РФ
Константин Струков на парижской Неделе моды в селе Париж Челябинской области
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Основной владелец ПАО "Южуралзолото" Константин Струков сообщил, что не уехал из России.

"Куда мне скрываться, у меня паспорта нет. И я же санкционный. Куда я могу скрыться, что за бред? Я страну люблю. (...) Мне некуда бежать, у меня денег нет", - заявил он "Интерфаксу".

Струков добавил, что находится в Челябинской области и работает.

Исковое заявление Генпрокуратуры РФ он комментировать не стал.

Накануне в телеграм-каналах появлялась информация, что Струков якобы покинул территорию России.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ 2 июля подала в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото" Струкова в обществе, его 100%-й доли в УК "ЮГК", а также долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях "Хоум", "Уралвент", "Арбат-Сити", "Агрокомплекс "Экомодуль", "Сады Предгорья", "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод". Всего ответчиками по делу выступает восемь физических лиц.

В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Струков является контролирующим акционером с долей около 68%.

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Генпрокуратура РФ Константин Струков Челябинская область Южуралзолото
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