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Срок действия электронной визы для пребывания в РФ продлили с 60 до 120 суток

Закон разрешает также досмотр вещей и предметов, находящихся при лицах, въезжающих в РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем чтении закон, продлевающий срок действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а разрешенный срок пребывания по ней иностранного гражданина в РФ - с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.

Эти изменения вступят в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования закона.

Внесение указанных изменений представляется целесообразным по результатам анализа годового мониторинга работы системы единой электронной визы (функционирующей с 1 августа 2023 года), который свидетельствует о ее успешности и растущей востребованности, отмечается в пояснительной записке к закону.

Так, за период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года оформлено 541 тыс. единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств, имеющим право на ее получение, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых (771 тыс.), говорится в пояснительной записке.

Госграница

Кроме этого, закон предусматривает возможность пересечения государственной границы вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа. В иных случаях пересечение государственной границы вне установленных путей и мест запрещается.

В целях предотвращения и пресечения нарушений режима госграницы, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через госграницу пограничным органам в пределах приграничной территории предоставляется право производить остановку и досмотр (осмотр) транспортных средств, в том числе маломерных судов (средств) и средств передвижения по льду, включая досмотр (осмотр) перевозимых на них грузов; производить осмотр и исследование вещей и предметов, находящихся при лицах, въезжающих на территорию РФ или выезжающих с территории РФ. В действующей редакции в указанных целях пограничные органы в пределах приграничной территории имеют право производить только досмотр (осмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов.

Также законом уточняется перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно. Из этого перечня исключается свидетельство о рождении (для несовершеннолетних граждан РФ, не достигших возраста 14 лет), по которому можно было осуществлять выезд из страны и въезд обратно в случаях, установленных международными договорами РФ. В соответствии с международными договорами РФ и договоренностями с иностранными государствами сейчас свидетельство о рождении может использоваться для выезда из страны в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Эти изменения вступят в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования закона.

Несовершеннолетние граждане РФ, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из РФ до дня вступления указанных изменений по свидетельству о рождении и не имеющие паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ, вправе будут въехать в РФ по свидетельству о рождении.

Закон в основных положениях вступает в силу со дня его официального опубликования.

Госдума
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