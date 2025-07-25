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Электронные визы в Россию чаще всего оформляют граждане Китая и Саудовской Аравии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - За два года, прошедших с запуска платформы для оформления электронных въездных виз в Россию, ее оформили 1,2 млн граждан 64 государств, сообщил российский МИД.

"Наиболее часто возможностью оформления такой визы пользуются граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии", - говорится в сообщении.

На этой неделе президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток. Изменение вступит в силу 23 августа.

Как подчеркивают в МИД, "эта мера будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности Российской Федерации".

Платформа для оформления единых электронных виз была запущена 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Она позволяет получить визу онлайн за четверо суток. Ранее в Минэкономразвития сообщали, что рассматривается возможность введения многократных электронных виз.

Минэкономразвития МИД Китай Саудовская Аравия Турция Индия
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