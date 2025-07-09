Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,3%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду снижается из-за возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых накануне вечером заявил американский президент Дональд Трамп; также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 1,3%, ниже 2720 пунктов; лидируют в откате акции "Группы компаний ПИК" (-3,4%), "ВК" (-2,8%) и упали после отсечки годовых дивидендов бумаги "ИКС 5" (-10%, до 3084,5 рубля; выплаты - 648 рублей).

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2718,79 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составляет 78,1682 руб. (-55,03 копейки).

Подешевели также акции ВТБ (-2,7%), "Газпрома" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), АФК "Система" (-1,8%), Сбербанка (-1,5% и -1,3% "префы"), "Московской биржи" (-1,4%), "НЛМК" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,9% "префы"), "ММК" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Северстали" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), ОК "Русал" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Татнефти" (-0,5%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,4%).

Накануне вечером стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ.

"Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ.

"Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - сообщил он.

Днем ранее президент США заявил, что его страна теряет очень много денег из-за вводимых против других государств санкций.

"Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против стран, это стоит США ужасающе много денег", - приводят американские СМИ ответ Трампа журналистам на вопрос, почему он временит с санкциями против РФ.

Также Трамп подтвердил во вторник, что одобрил отправку оборонительного вооружения Украине.

"Мы намерены отправить оборонительные вооружения (...) на Украину", - сказал он журналистам.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США обязался в сжатые сроки отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

"По словам двух источников, Трамп пообещал незамедлительно отправить Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot - меньше, чем планировалось в ранее замороженной поставке - и помочь найти другие источники для таких поставок", - информирует Axios.

Кроме того, по данным немецкого источника, канцлер ФРГ Фридрих Мерц позвонил Трампу и выразил готовность Германии приобрести у США батареи Patriot для последующей передачи Украине.

Президент США предложил, чтобы Берлин продал Киеву одну из своих батарей, сообщает портал со ссылкой на три источника. По данным официальных лиц, Трамп и Мерц не пришли к соглашению по данной идее, однако обсуждение продолжается.

Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.

На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.

Европейцы никогда не бросят Украину, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая во вторник в парламенте Великобритании, где он находится с трехдневным визитом.

"На карту поставлена наша безопасность и наши принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту на Украине, не меньше", - сказал Макрон, упомянув помощь Киеву со стороны Парижа и Лондона.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, рынок акций РФ по-прежнему не находит весомых поводов для роста. Давление на котировки оказывает крепкий рубль, заморозка переговорного процесса по украинскому конфликту и возросшие санкционные риски. Поддержкой выступает умеренное восстановление цен на нефть, однако участники рынка, судя по всему, не считают этот рост долгосрочным.

Для индекса МосБиржи ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 2720 пунктов, от которой сохраняется вероятность краткосрочного отскока вверх, полагает Смирнов.

В США накануне просели индексы акций Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,1%), слабо подрос Nasdaq (+0,03%). Инвесторы продолжали следить за ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления президента США Дональда Трампа.

В понедельник Вашингтон уведомил ряд стран о том, что США вводят новые пошлины на импорт их товаров с 1 августа. В частности, на поставки из Японии и Южной Кореи был установлен тариф в размере 25%.

Европейский союз не вошел в число торговых партнеров Штатов, получивших такие уведомления, и продолжает переговоры о заключении торговой сделки. Во вторник президент Трамп сказал, что переговоры проходят хорошо, но при этом добавил, что может направить Евросоюзу уведомление о пошлинах в ближайшие дни.

Трамп также заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в США медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.

Между тем аналитики Goldman Sachs улучшили прогнозы для фондового индекса S&P 500 и теперь ожидают, что его значение через три месяца будет составлять 6400 пунктов, через полгода - 6600 пунктов, а через 12 месяцев - 6900 пунктов (ранее прогнозировалось 5900, 6100 и 6500 пунктов соответственно).

Bank of America также повысил прогноз для S&P 500. По оценкам его аналитиков, на конец 2025 года индекс будет составлять 6300 пунктов, а не 5600 пунктов, как предполагалось ранее.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены слабо корректируются после роста накануне, когда Brent превысила $70 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве составила $70,07 за баррель (-0,1%), августовская цена фьючерса на WTI - $68,23 за баррель (-0,1%).

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. По его оценке, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае.

Аналитики министерства отмечают, что в июне среднемесячные котировки эталонного сорта выросли впервые за пять месяцев. Причиной тому стала эскалация конфликта между Израилем и Ираном.

"Несмотря на то что мы по-прежнему ожидаем, что рост мировых запасов нефти приведет к падению цен на нефть с текущих уровней, теперь мы прогнозируем, что спотовая цена Brent во втором полугодии составит в среднем $66 за баррель, что почти на $5 больше прогноза прошлого месяца", - отмечается в отчете ведомства.

В свою очередь, прогноз на 2026 год был понижен с $59,24 до $58,48 за баррель.