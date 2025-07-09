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СКР расследует удары БПЛА по пляжу в Курске и больнице в Рыльске как теракты

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России возбуждены уголовные дела об атаках беспилотников на городской пляж Курска, больницу в Рыльске и другие объекты в Курской области, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Она напомнила, что вечером 8 июля БПЛА атаковал пляж в Курске, погибли три человека и были ранены еще пятеро, в том числе пятилетний ребенок. На месте происшествия были обнаружены фрагменты от беспилотного летательного аппарата, а также поражающие элементы для причинения максимального урона населению.

Кроме того, по данным Петренко, ночью украинские вооруженные формирования атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата один из корпусов Рыльской центральной районной больницы, здания скорой помощи и компании "Агрофирма Рыльская". В результате были ранены две женщины и серьезно повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В Глушковском районе Курской области дрон атаковал придомовую территорию жилого дома в селе Карыж. В результате произошедшего ранение получил пожилой мужчина.

По всем этим фактам Главное военное следственное управление СК возбудило дела о терактах (ст. 205 УК).

Курск СКР Рыльск Курская область
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