Синоптики предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении в европейской части РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Высокий индекс ультрафиолетового излучения наблюдается на всей территории европейской части России, поэтому не рекомендуется находиться на солнце, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России.

"Особо я бы хотел отметить, что ни в коем случае нельзя находиться на солнце. Потому что, помимо теплового удара, сейчас очень жесткий ультрафиолетовый индекс, очень негативная ситуация. Это касается всей европейской территории России", - сказал Роман Вильфанд.