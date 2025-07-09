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Производитель пластиковой упаковки "Петрус" передан во временное управление структуре "Татнефти"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - АО "Петрус" передано во временное управление ООО "Сафпэт актив". Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, "Петрус" принадлежит Pet.Rus Plastic Holdings Ltd.

АО "Петрус" зарегистрировано в 2004 году в Мытищах, основной ОКВЭД - производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. На сайте компании отмечается, что она специализируется на выпуске ПЭТ-преформ, полимерных колпачков и БОПЭТ-плёнок (биаксиально-ориентированные полиэтилентерефталатные пленки).

ООО "СафПэт Актив" (Казань) полностью контролируется "Татнефтью". Нефтяная компания приобрела его и дочернее ООО "СафПэт" в 2019 году.

В 2015 году компания "СафПэт", тогда еще контролируемая холдингом "Ак Барс", заявляла о планах реализовать проект по производству терефталевой кислоты (ТФК) и термопластиков на ее основе - полиэтилентерефталатов (ПЭТФ). В списке планируемой к производству продукции были бутылочный пищевой ПЭТФ (для производства пластиковых бутылок для напитков, кетчупов, детского питания), волоконный ПЭТФ (для производства волокон и нитей для текстильной промышленности, кордов для шинной) и пленочный ПЭТФ (для производства пленок и гибкой упаковки).



Казань Татнефть Петрус
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