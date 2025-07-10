Голикова призвала к перезагрузке отношения к вопросам демографии в РФ

По ее словам, 2025 год, скорее всего, станет завершающим, когда число первоклассников росло

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости перезагрузки отношения к демографии, так как через какое-то время может возникнуть тяжелая ситуация с точки зрения трудовых ресурсов.

"У нас нет с вами права на ошибку. Потому что если мы сейчас не перезагрузим наше отношение к демографии, через какое-то время мы получим очень тяжелую ситуацию с точки зрения, в первую очередь, трудовых ресурсов. У нас не такое большое окно возможностей. Сейчас мы с вами живем на растущем тренде, приходящих в экономику людей, поскольку до 2016 года мы с вами фиксировали рост рождаемости", - сказала Голикова в четверг на совместном заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к правительственному часу.

Она отметила, что "наверное, 2025 год - это завершающий год, когда у нас был приток детей в первый класс".



