Минпросвещения РФ предложило ввести единую форму для учеников на уровне школ

Общие требования к школьной форме предлагается устанавливать на уровне региона

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ предлагает обязать школы устанавливать единую форму для учеников на основании общих требований, утвержденных на уровне регионов, заявил замглавы ведомства Андрей Корнеев.

"Мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требования к одежде. (...) Чтобы не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее", - сказал Корнеев на заседании комитета Госдумы по просвещению в пятницу.

По его словам, общие требования к школьной форме предлагается устанавливать на уровне региона. Сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов, добавил замминистра.

В январе министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что речи о введении единой школьной формы не идет, школы сами смогут устанавливать стиль и формат, обсуждая их с родителями, школьниками.