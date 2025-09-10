Поиск

В Москве заявили о готовности принимать туристов из США при возобновлении авиасообщения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова принимать американских туристов в случае возобновления прямого авиасообщения с США, сообщил журналистам в кулуарах форума-выставки "Отдых" директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

"Процедура заключается в том, чтобы авиационные власти одной страны направили заявку по определенной форме в авиационной власти другой. И решение политическое, прежде всего. Мы готовы принять туристов из США в случае того, если рейсы начнутся. Это точно", - сказал он.

В июле замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил журналистам, что Россия поставила перед американской стороной вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

