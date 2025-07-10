Песков не согласился с мнением, что мирный процесс в украинском урегулировании застопорился

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мирный процесс в украинском урегулировании не застопорился, необходимо дождаться сигналов из Киева о желании или нежелании участвовать в третьем раунде переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая в четверг на вопрос журналистов, можно ли считать, что мирный процесс застопорился в связи с возобновлением поставок американского оружия на Украину, Песков сказал: "Я не думаю. Так сказать сейчас нельзя".

По его словам, "нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, представителей киевского режима о желании или нежелании выходить на третий раунд прямых российско-украинских переговоров".

"Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительно было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами. Но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается. Реальность на земле меняется каждый день", - отметил пресс-секретарь президента РФ.