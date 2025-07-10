Минкультуры учредило премию для руководителей в сфере культуры

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Министерство культуры учредило Национальную премию для управленцев в области культуры, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"Награда будет присуждаться выдающимся руководителям, внесшим значимый вклад в развитие культурной среды России", - написала она в Telegram.

Основными номинациями премии будут "Руководитель органа власти в сфере культуры", "Руководитель организации культуры", "Руководитель проекта в сфере культуры", "Руководитель творческого коллектива/творческой команды", "Руководитель образовательного учреждения/проекта в сфере культуры".

Кроме того, уточнила министр, будут специальные номинации: "Наставник", "Молодой руководитель" и "СВОя культура". "Заявку смогут подать все, кто работает в отрасли, от руководителя ансамбля в сельском Доме культуры до представителя органов государственного управления", - добавила Любимова.