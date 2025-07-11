В Курской области горит склад из-за атаки дрона

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотника в Курчатовском районе Курской области загорелся склад, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Украинский дрон атаковал поселок Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров. Пожарные расчёты находятся на месте, идет ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, погибших и пострадавших нет.