Что случилось этой ночью: пятница, 11 июля

Интервью Трампа NBC News, экстрадиция из Индонезии в РФ продавца персональных данных, пожары на складах в нескольких регионах РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп в интервью NBC News сообщил, что планирует ввести базовые пошлины в размере 15% или 20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений. Он также объявил, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля.

- Российская сторона поделилась рядом соображений по поводу урегулирования ситуации на Украине, эти предложения переданы президенту США, сообщила представитель Госдепа Тэмми Брюс.

- Индонезия выдала РФ владельца телеграм-канала, продававшего информацию о персональных данных граждан, полученную из силовых структур. Об этом сообщила Генпрокуратура.

- Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских БПЛА, в том числе 11 - над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

- Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об одном погибшем и одном раненом в результате падения дрона в Хлевенском районе.

- Складские помещения загорелись в ночь на пятницу в Барнауле (Алтайский край) и Пятигорске (Ставрополье). Кроме того, в результате атаки беспилотника произошел пожар на складе в Курчатовском районе Курской области.

- Франция и Великобритания увеличат численность объединенных экспедиционных сил до 50 тыс. человек. Эти силы могут стать основой международного контингента по обеспечению прекращения огня на Украине.