Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации в регионе беспилотника, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
"Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале утром в пятницу.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об одном погибшем и одном раненом в результате падения дрона в Хлевенском районе.