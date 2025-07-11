Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации в регионе беспилотника, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале утром в пятницу.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об одном погибшем и одном раненом в результате падения дрона в Хлевенском районе.