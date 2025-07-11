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Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в период с 23:00 по Москве 10 июля до 07:00 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Уточняется, что 53 дрона было нейтрализовано над территорией Курской области, 19 - в Брянской области, 15 - в Смоленской, 14 - в Белгородской, 13 - в Тульской, по 11 БПЛА - над территориями Орловской области и Московского региона, 7 беспилотников было ликвидировано в Крыму, по четыре дрона - в Липецкой области и над акваторией Черного моря, по два беспилотника уничтожено в Ростовской и Калужской областях.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об одном погибшем и одном раненом в результате падения дрона в Хлевенском районе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Черное море Курская область Брянская область Липецкая область Орловская область
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