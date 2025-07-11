Индонезия передала России разыскиваемого за торговлю персональными данными

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Индонезии передали РФ россиянина, разыскиваемого по линии Интерпола.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Индонезия экстрадирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в получении взятки и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенных в составе организованного преступного сообщества", - сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, в 2019 году злоумышленник вступил в преступное сообщество, которое среди прочего занималось торговлей персональной информацией граждан, содержащейся в информационно-справочных массивах и базах данных российских государственных органов.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело. На основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в марте 2022 года был организован международный розыск фигуранта.

В июне текущего года он был задержан в Индонезии. "Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче фигуранта зарубежными партнерами было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Денпасар обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сказала Волк.