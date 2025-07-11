Лавров за заявлениями Мерца по Украине увидел курс на милитаризацию Германии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об исчерпании возможностей мирного урегулирования украинского кризиса свидетельствуют об окончательном решении нынешнего руководства Германии взять курс на милитаризацию страны, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров после мероприятий АСЕН в Куала-Лумпуре.

"Если господин Мерц считает, что мирные возможности исчерпаны, наверное, он решил окончательно полностью себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа, лишь бы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами для отражения тех угроз, которые исходят от России, - сказал министр. - Это полный бред. Я надеюсь, что любой здравомыслящий политик это понимает".

Он напомнил, что "президент Путин неоднократно говорил, что это чушь - для того, чтобы держать народ в повиновении и не давать прорваться наружу тем, в общем-то, протестам, которые неизбежно вызывает ухудшение социально-экономического положения".