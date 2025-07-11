Поиск

Лавров за заявлениями Мерца по Украине увидел курс на милитаризацию Германии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об исчерпании возможностей мирного урегулирования украинского кризиса свидетельствуют об окончательном решении нынешнего руководства Германии взять курс на милитаризацию страны, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров после мероприятий АСЕН в Куала-Лумпуре.

"Если господин Мерц считает, что мирные возможности исчерпаны, наверное, он решил окончательно полностью себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа, лишь бы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами для отражения тех угроз, которые исходят от России, - сказал министр. - Это полный бред. Я надеюсь, что любой здравомыслящий политик это понимает".

Он напомнил, что "президент Путин неоднократно говорил, что это чушь - для того, чтобы держать народ в повиновении и не давать прорваться наружу тем, в общем-то, протестам, которые неизбежно вызывает ухудшение социально-экономического положения".

Сергей Лавров Германия Украина Фридрих Мерц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Пулково снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Сбербанк отменил ограничения на операции с акциями ЮГК

Сбербанк отменил ограничения на операции с акциями ЮГК

Песков отметил "перегибание палки" с патриотизмом в ряде СМИ

Песков отметил "перегибание палки" с патриотизмом в ряде СМИ
Военная операция на Украине

Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Индонезия выдала РФ владельца телеграм-канала, продававшего персональные данные людей

В Барнауле горит склад на площади 500 кв. м

В Барнауле горит склад на площади 500 кв. м

Бывший директор РАЭК арестован по обвинению в госизмене

Отменены ограничения для аэропортов "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

Отменены ограничения для аэропортов "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

Что произошло за день: четверг, 10 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6707 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });