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Песков назвал Мерца сторонником конфронтации с Россией

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц представляет собой "яростного апологета" конфронтации с Россией, Москва это понимает и учитывает при планировании дальнейших действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, это пониманием, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", - ответил он на просьбу прокомментировать публичное обращение Мерца к президенту России Владимиру Путину, сделанное 10 июля в Риме.

Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины с тем, чтобы сподвигнуть их к продолжению войны во что бы то ни стало, - продолжил Песков. - То, что мы называем войной до последнего украинца".

"Ставят собственно вот эту задачу - выделения этих денег. Речь идет о десятках миллиардах евро на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев, - объяснил пресс-секретарь. - Другой же вариант - он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог".

По словам Пескова, речь идет о диалоге, "основанном на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга".

"По идее, логика и разум диктуют предпочтительность этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столько востребован и даже не обсуждается в европейских странах", - заключил он.

Дмитрий Песков Фридрих Мерц Украина Германия Европа
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