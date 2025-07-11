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В Брянской области задержаны два человека за пособничество спецслужбам Украины

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании в Брянской области двух человек, которые по заданию украинских спецслужб собирали информацию о российских военных и изготавливали взрывчатку.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе организованного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по противодействию деятельности украинских спецслужб пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 годов рождений, являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные "неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, фото и видеофиксацию объектов министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории Брянской области, мест расположения суточных нарядов сотрудников регионального правоохранительного блока".

"Кроме того, пособники осуществляли подъем сброшенных им с использованием БПЛА средств террористической деятельности (взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему), осуществляли сбор из этих компонентов самодельных взрывных устройств, проверку полученного огнестрельного оружия для дальнейшего применения в деятельности террористического характера", - сказали в ЦОС.

По месту жительства одного из задержанных сотрудниками органов безопасности обнаружены FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой сброса взрывных устройств, 3D-очки и пульт управления БПЛА, спектральный анализатор частот, позволяющий определять частоты работы средств РЭБ, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами к нему, детонаторы.

"Для осуществления противоправной деятельности противник посредством мессенджеров передавал инструкции, обучающие управлению FPV-дронами, использованию специальных технических средств (анализатора частот и других) для выявления и уничтожения средств РЭБ, ПВО, а также рекомендации по изготовлению СВУ, ремонту и сборке огнестрельного оружия", - сказали в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Задержанные дали признательные показания.

"По ходатайству следственного органа судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в спецслужбе.

В ФСБ напомнили, что во избежание провокаций с российскими гражданами по возможности нужно "воздерживаться от использования мессенджеров "Телеграм" и WhatsApp с незнакомыми контактами".

ФСБ Брянская область Украина
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