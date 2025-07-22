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ФСБ сообщила о задержании пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославле

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В ФСБ сообщили о задержании мужчины, помогавшего готовить покушение на российского военного в ДНР, и женщины, собиравшей бомбу для диверсии, - в Ярославле.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики, Ярославской и Липецкой областей пресечена деятельность трех пособников украинских спецслужб, завербованных для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров", - объявил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В городе Харцызске ДНР был задержан гражданин России, "причастный к подготовке убийства одного из военнослужащих региона, передаче украинской стороне сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также вовлечению пользователей социальных сетей в участие в деятельности украинских террористических организаций", сообщил ЦОС.

В Ярославле, добавили там, задержана гражданка Украины, "собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, подрыв которого планировалось совершить на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона".

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках возбужденных следственными подразделениями территориальных органов безопасности уголовных дел по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1.1 ст. 205.1 (вовлечение в террористическую деятельность) и ст. 275 (государственная измена) УК России.

"Кроме того, приговором 2-го Западного окружного военного суда к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен задержанный в 2024 году в Липецкой области пособник украинских спецслужб - гражданин Российской Федерации, причастный к поджогу в Липецкой области пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих", - добавили в ФСБ.

ДНР ФСБ Ярославль Липецкая область
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