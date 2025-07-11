В Кремле разочарованы непониманием европейскими лидерами позиции РФ о войсках у границы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Москва разочарована тем, что ее позиция о неприемлемости размещения у границ России иностранных воинских контингентов не находит понимание у европейских руководителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет не берут во внимание и они не находят понимание. Вместе с тем, эта тема чрезвычайно важна для нашей страны, и, конечно, размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины, вблизи наших границ является для нас неприемлемым", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "коалиция желающих" готова разместить на Украине свой контингент сразу после прекращения огня.

"В целом такая настырность европейских руководителей укладывается в общую канву нынешних настроений - милитаристских, конфронтационных, антироссийских. В этой связи можно выразить только сожаление", - заявил Песков.