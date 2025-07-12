Число ожидающих проезда по Крымскому мосту превысило тысячу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу утром ожидают 1024 автомобиля, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"09:00 (мск - ИФ.) В очереди со стороны Тамани находится 574 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ожидание в очереди с обоих сторон оценивается в два часа.

Число транспортных средств в ожидании досмотра для проезда через Крымский мост превышает тысячу третий день подряд. В четверг и пятницу основные очереди наблюдались со стороны Керчи.