Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"22:00 (по Москве - ИФ). С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Количество машин в очереди перед Крымским мостом превышают тысячу второй день подряд. Более тысячи автомобилей скопились в ожидании досмотра после полудня в пятницу, в основном - со стороны Керчи. Поздним вечером их число стало уменьшаться.