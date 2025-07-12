Поиск

Военные группировок "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским вооруженным формированиям в районе нескольких населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Радянское, Алексеевка, Кондратовка, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области", - сказано в его сообщении.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое, заявили в ведомстве.

По его данным, на этих участках "ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств".

Согласно сообщению, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ, группировки "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили позиции в зоне проведения СВО.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Темировка, Полтавка, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области", - сообщает Минобороны.

ВСУ потеряли в этих боях свыше 190 военных, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, сказано в сводке.

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Нововасилевка, Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области и Торское (ДНР). Здесь потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ, радиолокационная станция RADA и пять складов боеприпасов, говорится в сообщении.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Северск, Часов Яр, Серебрянка, Константиновка, Платоновка, Закотное, Белая Гора, Александро-Шультино и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, автомобиль и склад боеприпасов", - сказано в сводке.

Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям тяжелой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского (ДНР), Филия и Новоподгородное Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военных, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, девять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - сообщает министерство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области

Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области

Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта"

Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта"

Сорокаградусная жара сохраняется в центре и на юге европейской России

Сорокаградусная жара сохраняется в центре и на юге европейской России

Бизнес, владельцев сервитутов и землепользователей обяжут уничтожать борщевик

Бизнес, владельцев сервитутов и землепользователей обяжут уничтожать борщевик

Правительство предложило выделить в УК ряд преступлений в сфере добычи и аффинажа золота

Правительство предложило выделить в УК ряд преступлений в сфере добычи и аффинажа золота

Что произошло за день: пятница, 11 июля

Россия продолжит доплачивать абхазским бюджетникам в 2026 году

Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями в июле-августе

Крупные компании с иностранной долей свыше 20% не смогут исследовать товарный рынок в РФ

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 июля сохраняется нулевой

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 июля сохраняется нулевой
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6714 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });