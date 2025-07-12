Военные группировок "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским вооруженным формированиям в районе нескольких населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Радянское, Алексеевка, Кондратовка, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области", - сказано в его сообщении.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое, заявили в ведомстве.

По его данным, на этих участках "ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств".

Согласно сообщению, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ, группировки "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили позиции в зоне проведения СВО.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Темировка, Полтавка, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области", - сообщает Минобороны.

ВСУ потеряли в этих боях свыше 190 военных, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, сказано в сводке.

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Нововасилевка, Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области и Торское (ДНР). Здесь потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ, радиолокационная станция RADA и пять складов боеприпасов, говорится в сообщении.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Северск, Часов Яр, Серебрянка, Константиновка, Платоновка, Закотное, Белая Гора, Александро-Шультино и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, автомобиль и склад боеприпасов", - сказано в сводке.

Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям тяжелой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского (ДНР), Филия и Новоподгородное Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военных, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, девять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - сообщает министерство.