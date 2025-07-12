В Крыму загорелась сухая растительность на площади 21 га

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание сухой растительности и лесной подстилки рядом с селом Прудовое Симферопольского района Крыма, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"Горят лесная подстилка и сухая растительность в двух километрах от населенного пункта на 21 гектаре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что привлечены два вертолета МЧС, сброшено 12 тонн воды из Кольчугинского водохранилища. Тушение пожара осложнено высокой температурой и ветром. При этом угроза населенному пункту отсутствует, подчеркнули в ведомстве.

Всего к тушению привлечены 114 человек и 39 единиц техники.